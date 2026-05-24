Otto Alencar rebate oposição e defende obras do governo Jerônimo na Bahia

O senador Otto Alencar rebateu, neste domingo, 24, críticas da oposição sobre a falta de obras na Bahia e afirmou que os investimentos realizados pelo governo estadual são visíveis em diversas regiões do estado. A declaração foi feita durante a plenária territorial do Programa de Governo Participativo (PGP) 2026, em Guanambi.

Ao citar intervenções em infraestrutura, saúde e educação, Otto disse que as entregas feitas pelos governos petistas mudaram a realidade de municípios do interior baiano, principalmente na região sudoeste.

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“O governador Jerônimo fez uma obra superimportante. Ligou Jacaraci a Condeúba e daí para Vitória da Conquista. Aí, quando os caras da oposição dizem que não tem obra, só não enxerga quem não quer ver. Então, se abraça com a mentira e nega a verdade”, afirmou o senador.

O senador lembrou que, anos atrás, muitas cidades da região sequer possuíam acesso asfaltado. Segundo ele, obras viárias executadas ao longo das últimas gestões ajudaram a melhorar a mobilidade e o desenvolvimento regional.

Foto: Lucas Santa Bárbara

Otto também destacou ações do governo baiano em outras áreas. “Tem obra de Jerônimo Rodrigues, tem escola de tempo integral, tem ampliação de hospital, tem ação na área da saúde, na área da educação, na agricultura familiar”, declarou

Durante o discurso, o parlamentar defendeu o Programa de Governo Participativo como uma ferramenta para ouvir demandas da população e direcionar investimentos públicos.

“O Programa de Governo Participativo é exatamente para isso. Para que cada um possa dizer o que quer e agora receber as obras, a infraestrutura e, sobretudo, aquelas que resolvem as dificuldades sociais do povo”, disse.

Ao final, Otto associou os avanços citados à parceria entre o Governo da Bahia e o governo federal, mencionando programas sociais e investimentos em educação superior e infraestrutura.