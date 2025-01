Pacheco abre o jogo sobre ser ministro de Lula; veja

Pacheco é cotado para assumir ministério - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), negou, neste sábado, 21, qualquer definição para assumir um ministério no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como especulado nas últimas semanas.

Pacheco afirmou, de acordo com o jornal O Globo, que sua prioridade é concluir sua passagem pela presidência do Congresso Nacional, que vai até fevereiro do próximo ano.

"Essa definição não existe. Eu tenho que concluir meu mandato como presidente do Senado e fazer a eleição da mesa. Por agora, a definição é continuar no meu gabinete, servir meu estado, Minas Gerais, e o povo brasileiro", afirmou o senador.