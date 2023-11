Pacheco diz que não zerar déficit fiscal coloca país em rota perigosa | A TARDE

O presidente Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), subiu o tom nesta segunda-feira, 30, às críticas sobre a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito de deixar a meta de zerar o déficit fiscal. Segundo Pacheco, abandonar a meta "colocaria o país em rota perigosa". O senador afirmou ainda que o Congresso vai se esforçar para que o país continue perseguindo a meta.

Lula falou sobre a meta de zerar o déficit durante café da manhã com jornalistas na sexta-feira, 27. "Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Já dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero", pontuou Lula. O petista ressaltou que não deseja abrir o ano de 2024 com cortes em investimentos. "Eu não quero fazer corte de investimentos de obras. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que que é? De 0,25%. o que é? Nada. Absolutamente nada. Vamos tomar a decisão correta e vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil", afirmou Lula.



A declaração do chefe do Executivo vem trazendo uma repercussão negativa no mercado financeiro e em setores do Congresso. "Devemos seguir a orientação e as diretrizes do ministro da Fazenda [Fernando Haddad], a quem está confiada a importante missão de estabelecer a política econômica do Brasil. Ir na contramão disso colocaria o país em rota perigosa", escreveu Pacheco em suas redes sociais.



"O parlamento tem essa compreensão e buscará contribuir com as aprovações necessárias, com as boas iniciativas e perseguindo o cumprimento da meta estabelecida", acrescentou Pacheco.