Patrícia Didier toma posse como desembargadora titular do TRE-BA

A juíza Patrícia Didier de Morais Pereira tomou posse nesta segunda-feira como a mais nova desembargadora titular do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). A cerimônia formalizou a entrada da magistrada para o biênio 2026-2028 e movimentou a cúpula do judiciário baiano.

Entre os convidados ilustres, nomes como a procuradora-adjunta Norma Cavalcanti, do presidente da Corte, Maurício Kertzman, do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), José Rotandano, da presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Ivana Magaldi, e outros membros do TRE.

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Membro do TRE, o vice-presidente Abelardo da Matta enfatizou o peso da chegada de Patrícia ao posto, ressaltando sua trajetória.

Patrícia Didier e os desembargadores José Rotandano e Abelardo da Matta - Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

"Me foi confiado em uma oportunidade gratificante de reconhecer publicamente uma trajetória de respeito que agora encontra um novo e merecido capítulo neste colegiado. É com um sentimento de alegria e responsabilidade que aceito o desafio de traduzir em palavras a admiração de todos nós que acompanhando sua caminhada nutrimos a sua costura profissional e humana", destacou Abelardo ao iniciar sua fala como representante da Corte.

Direito eleitoral e desafios

Durante o discurso de posse, Patrícia Didier citou o direito eleitoral como peça fundamental da manutenção da democracia, chamando também a atenção para momentos em que o regime democrático perece na ausência de força das instituições.

O direito eleitoral é o guardião da democracia, e a democracia não perece apenas por golpes ruidosos. Ela perece também quando as instituições se tornam espelhos de apenas uma parte da sociedade que deveriam representar. Quando os que julgam nos parecem com os que são julgados Patrícia Didier

Longa carreira

Graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL), com pós em Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito do Trabalho, Patrícia esteve como desembargadora substituta do TRE entre 2024 e 2026.

Patrícia também foi juíza corregedora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), além de auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça da mesma Corte.