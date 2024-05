Paulo Pimenta rebate críticas por escolha do seu nome no RS | A TARDE

O ministro Paulo Pimenta (PT), da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, rebateu, nesta segunda-feira, 20, as críticas pela escolha do seu nome para atuar nas ações para reerguer o estado, devastado pelas fortes chuvas das últimas semanas.

Em publicação nas redes sociais, Pimenta questionou os críticos e se colocou como uma pessoa que conhece a realidade do seu estado de origem. Paulo, que deixou a Secom para assumir o ministério extraordinário, é deputado federal licenciado pelo Rio Grande do Sul.

“Vocês queriam o quê? Que o presidente Lula colocasse para coordenar isso alguém que não conhece o Rio Grande do Sul? Alguém que não tem trânsito dentro do governo?", questionou o ministro petista, que continuou.

“É preciso ter alguém que possa falar com todo mundo, que possa falar com o governador, que tenha trânsito na bancada estadual, na bancada federal”, escreveu.

