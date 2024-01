Pesquisa Atlas: Bruno Reis aparece com chances de vitória no 1º turno | A TARDE

O atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), desponta com grande possibilidade de vencer as eleições municipais de 2024 já no primeiro turno. Pelo menos, é isso que mostra a primeira rodada de pesquisas do Instituto AtlasIntel, divulgada neste domingo, 31 de dezembro.

A pesquisa foi feita em cinco capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Fortaleza. Presidente do instituto, Andrei Roman destaca que “Bruno Reis é o único candidato neste grupo que aparece com chance consolidada de vencer a eleição no primeiro turno [...] Em todas as outras cidades o cenário é incerto”.

Conforme o levantamento, o atual gestor possui 51,9% das intenções de votos, contra 12% de Geraldo Júnior (MDB), atual vice-governador do estado e candidato escolhido pelo conselho político composto com a maioria das siglas aliadas ao PT. Kleber Rosa (Psol) aparece na terceira posição, com 10%, e Luciana Buck (Novo) com 4,3%.

Votos em branco ou nulo correspondem a 9,6%, enquanto aqueles que não sabem ou não quiseram responder são 12,2%. A pesquisa foi feita com cerca de 800 pessoas, entre os dias 25 e 30 de dezembro, e possui uma margem de erro de três pontos para cima ou para baixo.

Segundo os entrevistados, entre os maiores problemas de Salvador, atualmente, foram apontados a criminalidade (58,9%), a saúde (43,3%), educação (29,7%) e transporte público (27,1%). Neste caso, uma lista foi entregue às pessoas, que precisavam escolher três tópicos que mais afetam a cidade.

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jeronimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União), nas eleições de 2022. No cenário internacional cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.



Veja a pesquisa abaixo: