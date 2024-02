Petrobras quer retomar operação da Landulpho Alves e discute parceria | A TARDE

O fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, e a Petrobras estão em discussões para firmarem uma parceria na operação da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia. A iniciativa visa a retomada da operação da refinaria para a estatal brasileira, privatizada desde 2021.

O presidente da estatal, Jean Paul Prates, se reuniu com executivos da Mubadala Capital em Abu Dhabi. A ideia é para expandir o negócio de biocombustíveis no Brasil.

Prates revelou a informação nesta terça-feira, 13, em uma postagem nas redes sociais após encontro com o presidente executivo do Mubadala, Waleed Al Mokarrab Al Muhairi.

“Acertamos que nossas equipes intensificarão os trabalhos logo após a volta dos feriados de Carnaval com vistas a finalizar a nova configuração societária e operacional ainda neste primeiro semestre de 2024. Demais detalhes e andamentos atuais serão mantidos sob confidencialidade até a finalização do processo”, afirmou Prates.



ABU DHABI - (Relato próprio): Acabo de sair de reunião com o Deputy Group, Chief Executive Officer de Mubadala Investment Company e presidente do Conselho da Mubadala Capital, Waleed Al Mokarrab Al Muhairi com quem vimos conversando desde o início do ano passado sobre os… pic.twitter.com/0Jk37UZKhQ