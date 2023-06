PF estima que joias sauditas a Bolsonaro valem entre R$ 4 mi e R$ 5 mi

Após a entrada de uma comitiva do governo de Jair Bolsonaro (PL) no Brasil, trazendo consigo um estojo de joias sauditas que foi retido pela Receita Federal, a Polícia Federal concluiu a perícia do referido estojo. A análise, iniciada em abril deste ano, revelou que o conjunto de joias está avaliado entre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões, em contraste com a divulgação inicial de R$ 16,5 milhões, de acordo com o site metrópoles e portal G1.

Após ser retido pela Receita Federal em São Paulo, o estojo de joias provenientes da Arábia Saudita, contendo anel, colar, relógio e brincos de diamante, foi entregue à Polícia Federal em 5 de abril. Os peritos realizaram uma análise minuciosa da qualidade do ouro e das pedras e chegaram a um valor diferente da estimativa inicial feita pelo jornal O Estado de S. Paulo, que trouxe a denúncia.

Em maio, a Receita Federal divulgou que o valor do estojo era de R$ 5,6 milhões. No entanto, o laudo dos peritos da Polícia Federal concluiu que o valor não ultrapassa R$ 5 milhões.

No Aeroporto de Guarulhos, o estojo foi confiscado ainda em 2021, quando as peças chegaram ao Brasil na mochila do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Posteriormente, foi revelado que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu dois presentes adicionais da Arábia. O primeiro presente foi recebido pelo mandatário em 2019, enquanto o segundo presente estava incluído no estojo apreendido, porém conseguiu passar despercebido pela fiscalização da Receita.