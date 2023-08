PF pede que suspeito de ataque a Moraes entregue íntegra do vídeo

A Polícia Federal (PF) pediu que Alex Zanatta, um dos suspeitos de agredir o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, entregue a íntegra de um vídeo gravado por ele no aeroporto internacional de Roma, no último sábado.

Os investigadores acreditam que a curta duração das imagens cedidas pelo rapaz pode indicar algum tipo de edição nas imagens. A defesa de Zanatta, contudo, nega qualquer manipulação na gravação.

Na tarde desta sexta-feira, 21, foi encaminhado um ofício com a requisição ao advogado Ralph Tórtima Filho pela delegacia de Piracicaba (SP), onde Zanatta e outros dois familiares são investigados pelos crimes de calúnia contra funcionário público, injúria, perseguição e desacato supostamente praticados contra o ministro.