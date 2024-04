PGR não identifica tentativa de asilo de Bolsonaro na embaixada | A TARDE

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou e disse não ver motivos, no momento, para que Jair Bolsonaro (PL) seja preso ou sofra sanções mais graves por ter se hospedado na Embaixada da Hungria, quatro dias após ter o seu passaporte retido pela Polícia Federal.

Para Gonet, não ficou configurada tentativa de Bolsonaro pedir asilo político na representação diplomática. A manifestação, sem pedido de prisão, foi enviada na última semana ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi divulgada pela CNN.

“A estada pelo próprio relatado não caracteriza infringir nenhuma das medidas de cautela a que está sujeito. A expectativa aventada de busca de refúgio esbarra na evidente falta de pressupostos do instituto de asilo diplomático dadas as características do evento”, avalia Gonet.

Bolsonaro teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal por ordem de Moraes em fevereiro na operação Tempus Veritatis, que teve como alvo o ex-presidente, ex-assessores e aliados, incluindo militares de alta patente.

“De toda sorte, o ex-presidente saiu espontaneamente da embaixada e manteve compromissos públicos nos dias que se seguiram”, continua o procurador-geral..