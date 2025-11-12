Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Durante o vídeo, o deputado aparece na frente do local defendendo que a peça fosse retirada da área pública - Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma escultura de cor vermelha, associada à figura de Exu, chamou atenção no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. A obra, que representa um homem nu com o órgão genital exposto, gerou repercussão nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira, 12, o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) publicou um vídeo criticando a instalação da peça e manifestando repúdio à sua exposição no local público.

“Há poder no sangue de Jesus. Eu conheço muito pai de santo, mãe de santa, que não concorda em estar aqui essa imagem com essa coisa feia que está aqui. Com todo respeito às religiões, mas imagens desse tipo, arte ou cultura tem que ser em sua própria casa", afirmou, ao mostrar a imagem coberta por um pano.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante o vídeo, o deputado aparece na frente do local, defendendo que a peça fosse retirada da área pública.

“Se abandonaram aqui nu, já está ali vestido. Imagine mulheres solteiras ou casadas que se respeitam, crianças, adolescentes e pessoas de bem passando aqui e vendo uma esculhambação daquela. Há poder no sangue de Jesus. Que Deus continue abençoando a Bahia com todas as nossas religiões e que nos respeitemos uns aos outros”, declarou.

Em outro trecho, Isidório voltou a mencionar o respeito às religiões de matriz africana, mas manteve o tom crítico.

“Repito: o povo do candomblé e do axé que eu conheço não concorda com o que estava aqui. Cobri [a imagem] em nome do respeito, da ética e da moral, em respeito aos poderes e a você. Cheguei de Brasília agora e cobri”, acrescentou.



Confira o vídeo: