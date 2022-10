Polícia apreende R$ 4 milhões que seriam usados para comprar votos

Cerca de R$ 4 milhões que seriam usados para comprar votos foram apreendidos por agentes das Polícias Federal e Rodoviária Federal durante a Operação Eleições 2022. Parte da ação ocorreu nesta sexta-feira, 28, e outra parte foi apreendida na sexta anterior, mas somente agora foi divulgado.

Em Minas Gerais foram apreendidos cerca de R$ 1 milhão na BR 050, em Uberaba. Policiais suspeitaram de modificações atrás do encosto do banco traseiro de um veículo e decidiram averiguar.

O dinheiro estava dentro do estepe, em um compartimento secreto preparado para ocultação de bens. Foram encontrados cerca de R$ 900 mil e cerca de U$ 40 mil.

O motorista afirmou que trabalha por aplicativo, transportava o montante de Uberlândia para Uberaba, mas não explicou a finalidade.

No mesmo dia, no Ceará, policiais rodoviários federais apreenderam cerca de R$ 315 mil, sendo R$ 261 mil e 10 mil euros. A apreensão aconteceu em frente ao posto da PRF na cidade de Jaguaribe.

O dinheiro foi encontrado em uma caixa escondida embaixo do banco de passageiro de um veículo conduzido por um homem de 40 anos, que não explicou a origem.

Em Manaus ocorreu a maior apreensão de dinheiro da operação. O caso ocorreu na última sexta-feira, mas só agora foi divulgado. Foram R$ 3 milhões capturados e dois homens presos em flagrante.

Eles estavam acompanhados de uma empresa de transporte de valores e possuía ligação familiar com um político do estado do Acre, cujo nome não foi divulgado.