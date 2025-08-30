Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Polícia encontra 'pontos cegos' na casa de Bolsonaro

Detalhe consta em decisão de Alexandre de Moraes

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

30/08/2025 - 13:49 h
Bolsonaro em prisão domiciliar
Bolsonaro em prisão domiciliar -

A Polícia Penal do Distrito Federal informou ter encontrado 'pontos cegos' dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar, o que pode interromper o sinal da tornozeleira eletrônica.

A informação foi usada como base por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na decisão de ampliar o monitoramento na residência do político, neste sábado, 30.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a polícia, em relatório do dia 27 de agosto, a residência localizada em Brasília possui “imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos", o que pode ocasionar "interrupção, lentidão ou retardo no funcionamento do equipamento".

Decisão de Moraes

Alexandre de Moraes determinou, neste sábado, 30, a ampliação do monitoramento de Jair Bolsonaro na área externa de sua residência.

Bolsonaro, que permanece em prisão domiciliar, será julgado a partir da próxima terça-feira, 2, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por tentativa de golpe de Estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Bolsonaro prisão de bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro em prisão domiciliar
Play

Preparação para guerra? Ministro defende que Brasil tenha armamento nuclear

Bolsonaro em prisão domiciliar
Play

Vídeo: Advogado de Cid chama Fux de “atraente” e gera reação de Dino

Bolsonaro em prisão domiciliar
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Bolsonaro em prisão domiciliar
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

x