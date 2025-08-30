Polícia encontra 'pontos cegos' na casa de Bolsonaro

Bolsonaro em prisão domiciliar - Foto: Assessoria de Bolsonaro

A Polícia Penal do Distrito Federal informou ter encontrado 'pontos cegos' dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar, o que pode interromper o sinal da tornozeleira eletrônica.

A informação foi usada como base por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na decisão de ampliar o monitoramento na residência do político, neste sábado, 30.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a polícia, em relatório do dia 27 de agosto, a residência localizada em Brasília possui “imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos", o que pode ocasionar "interrupção, lentidão ou retardo no funcionamento do equipamento".

Decisão de Moraes

Alexandre de Moraes determinou, neste sábado, 30, a ampliação do monitoramento de Jair Bolsonaro na área externa de sua residência.

Bolsonaro, que permanece em prisão domiciliar, será julgado a partir da próxima terça-feira, 2, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por tentativa de golpe de Estado.