POLÍTICA
Ponte Salvador–Itaparica: veja como será a construção em quatro etapas
Além da travessia principal, o projeto inclui obras complementares para otimizar o fluxo viário em toda a região
Por Flávia Requião
Planejada para ser a maior ponte da América Latina, com 12,4 km de extensão sobre lâmina d’água, a Ponte Salvador–Itaparica é um dos empreendimentos mais ambiciosos da infraestrutura nacional. Além da travessia principal, o projeto inclui obras complementares para otimizar o fluxo viário em toda a região.
Etapa 1 – Sistema Viário de Salvador
Construção de 4 km de nova estrutura entre a Calçada e Água de Meninos, incluindo viadutos e dois túneis paralelos aos da Via Expressa. Essa fase prepara os acessos da capital à futura ponte.
Etapa 2 – Ponte Salvador–Itaparica
A obra da ponte em si será executada em três segmentos:
- Trecho de aproximação na Ilha de Itaparica: 4,6 km de extensão.
- Trecho de aproximação em Salvador: 6,9 km de extensão.
- Trecho estaiado: 900 metros de comprimento, a 85 metros acima do nível do mar, permitindo a passagem de navios transatlânticos, petroleiros, ferry-boats e plataformas.
A estrutura terá pistas nos dois sentidos, cada uma com duas faixas de rolamento e uma terceira faixa prevista como acostamento.
Etapa 3 – Sistema Viário de Itaparica
Implantação de aproximadamente 30 km de rodovia entre a chegada da ponte e a Ponte do Funil, com viadutos em três interseções estratégicas.
Etapa 4 – Recuperação e duplicação da BA-001
Obras no trecho entre Cacha Prego e a cabeceira da Ponte do Funil, ampliando a capacidade e segurança da via.
Ponte Salvador–Itaparica
Pensada para encurtar o tempo de deslocamento entre a capital e o Recôncavo e redesenhar a dinâmica econômica e social de 44 cidades estratégicas do estado, gerando impactos diretos no turismo, no comércio e na logística entre diferentes regiões, a estrutura terá um investimento total previsto é de R$ 10,6 bilhões, com início das obras programado para 2026.
A construção terá duração de cinco anos a partir da montagem do canteiro de obras que está prevista para este ano.
O projeto é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês formado por dois grandes grupos que estão entre os maiores do mundo no segmento de construção e infraestrutura. São eles: China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Compny (CCCC).
Confira o vídeo do projeto:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes