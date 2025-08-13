Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Ponte Salvador–Itaparica: veja como será a construção em quatro etapas

Além da travessia principal, o projeto inclui obras complementares para otimizar o fluxo viário em toda a região

Flávia Requião

Por Flávia Requião

13/08/2025 - 15:29 h | Atualizada em 13/08/2025 - 17:49
Imagem do projeto Ponte Salvador–Itaparica
Imagem do projeto Ponte Salvador–Itaparica -

Planejada para ser a maior ponte da América Latina, com 12,4 km de extensão sobre lâmina d’água, a Ponte Salvador–Itaparica é um dos empreendimentos mais ambiciosos da infraestrutura nacional. Além da travessia principal, o projeto inclui obras complementares para otimizar o fluxo viário em toda a região.

Etapa 1 – Sistema Viário de Salvador

Construção de 4 km de nova estrutura entre a Calçada e Água de Meninos, incluindo viadutos e dois túneis paralelos aos da Via Expressa. Essa fase prepara os acessos da capital à futura ponte.

Etapa 2 – Ponte Salvador–Itaparica

A obra da ponte em si será executada em três segmentos:

  • Trecho de aproximação na Ilha de Itaparica: 4,6 km de extensão.
  • Trecho de aproximação em Salvador: 6,9 km de extensão.
  • Trecho estaiado: 900 metros de comprimento, a 85 metros acima do nível do mar, permitindo a passagem de navios transatlânticos, petroleiros, ferry-boats e plataformas.

A estrutura terá pistas nos dois sentidos, cada uma com duas faixas de rolamento e uma terceira faixa prevista como acostamento.

Etapa 3 – Sistema Viário de Itaparica

Implantação de aproximadamente 30 km de rodovia entre a chegada da ponte e a Ponte do Funil, com viadutos em três interseções estratégicas.

Etapa 4 – Recuperação e duplicação da BA-001

Obras no trecho entre Cacha Prego e a cabeceira da Ponte do Funil, ampliando a capacidade e segurança da via.

Ponte Salvador–Itaparica

Pensada para encurtar o tempo de deslocamento entre a capital e o Recôncavo e redesenhar a dinâmica econômica e social de 44 cidades estratégicas do estado, gerando impactos diretos no turismo, no comércio e na logística entre diferentes regiões, a estrutura terá um investimento total previsto é de R$ 10,6 bilhões, com início das obras programado para 2026.

A construção terá duração de cinco anos a partir da montagem do canteiro de obras que está prevista para este ano.

O projeto é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês formado por dois grandes grupos que estão entre os maiores do mundo no segmento de construção e infraestrutura. São eles: China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Compny (CCCC).

Confira o vídeo do projeto:

x