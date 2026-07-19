Pré-candidata a deputada pelo partido de Bolsonaro agride entregador

A pastora e pré-candidata a deputada estadual em Minas Gerais, Renata Vieira, foi flagrada agredindo um entregador no município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela é filiada ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O caso ocorreu na manhã da última quinta-feira, 16. Em imagens que circulam nas redes sociais (veja abaixo), Renata é vista dando tapas no rosto, xingando e arremessando pedras contra o homem.

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ACORDA HOMENS!!!! A PL DA MISOGINIA NÃO TEM IDEOLOGIA!



Renata Vieira, pré-candidata a deputada estadual pelo PL em Minas, virou o exemplo mais limpo que a gente podia ter do estrago que a lei da misoginia causa na vida de homem trabalhador.



A assessoria dela soltou nota… pic.twitter.com/TqY2NHdCnJ — William Alves | Fala Will (@lavemowill) July 18, 2026

Na sequência, ela corre atrás do profissional na tentativa de detê-lo. Segundo testemunhas, a discussão teria começado porque o entregador explicou que não conseguiria descarregar um sofá sozinho e precisaria do auxílio de outro funcionário da loja para concluir o serviço, o que a pastora não teria aceitado.

O outro lado

Após a repercussão do caso, Renata utilizou as redes sociais para se justificar. Ela afirmou que a briga foi motivada por intolerância política após o profissional identificá-la como bolsonarista.

Em um vídeo (veja abaixo), ela exibe marcas nas mãos e nas pernas, dizendo ter sido alvo de chutes e socos por parte do entregador. Ainda conforme a pastora, o profissional teria agido a mando de opositores políticos.

No entanto, reconheceu que não deveria ter agredido o entregador com tapas, ainda que reforçando a versão de ter sido a vítima no episódio e não o rapaz.

"Muitas coisas ainda serão reveladas; podem esperar, e cada um pagará perante a lei de Deus e dos homens por aquilo que fez!", escreveu ela na legenda da postagem.