Prefeita nomeia a própria mãe como secretária municipal

Prefeita de Bauru - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A prefeita de Bauru, cidade localizada no interior de São Paulo, Suéllen Rosim (PSD) nomeou a própria mãe, Lúcia de Fátima Silva Rolim, como secretária municipal de Assistência Social. A decisão foi publicada no Diário Oficial, nesta terça-feira, 7.

A mãe já havia sido efetivada no dia 2 de janeiro, por decreto. No primeiro mandato da filha, Lúcia já era presidente da secretaria municipal de Assistência Social do município.

Com 53,73% dos votos, Suéllen foi reeleita no primeiro turno das eleições de 2024. A gestora municipal é conhecida por ser próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ser alinhada com pautas da direita.