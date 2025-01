Prefeito reeleito de BH, Fuad Noman deixa UTI neste domingo

Esta é a segunda vez que o gestor municipal se interna neste mês de dezembro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), de 77 anos, foi transferido para um quarto da Rede Mater Dei de Saúde neste domingo, 22, após três dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a um quadro de diarreia e sangramento intestinal.

Esta é a segunda vez que o gestor municipal se interna neste mês de dezembro, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo. Ele ficou internado entre os dias 7 e 15, devido a um quadro de pneumonia e sinusite.

Segundo o boletim médico divulgado hoje, o pessedista apresentou melhora clínica e há previsão de alta nos próximos dias. O documento foi assinado pelos médicos Enaldo Melo de Lima e Anselmo Dornas Moura.

No último dia 18, antes da internação, Fuad Noman não participou da cerimônia de diplomação, alegando motivos de saúde. No dia 19 ele publicou uma foto do diploma nas redes sociais.

"Não pude estar presente na cerimônia de ontem, como gostaria, mas sigo trabalhando e me recuperando bem para começarmos 2025 com muita energia e disposição", escreveu.