Prefeitos baianos são advertidos por uso indevido das redes sociais

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Os prefeitos José Wilker Alencar, conhecido como Iko (PT), do município de Central, e Adroaldo dos Santos Ribeiro, o Canário (MDB), de Baixa Grande, foram advertidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) por um motivo em comum.

Os dois gestores foram denunciados ao órgão de contas por causa de um suposto uso indevido de suas redes sociais. As acusações apontam que os prefeitos utilizavam suas contas no Instagram para divulgação de obras, serviços e ações do município.

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As denúncias apontam que a prática configura desvio de finalidade, uma vez que as postagens realizadas pelos perfis pessoais deveriam ser feitas nos canais oficiais das referidas prefeituras.

"É uma nítida peça de marketing político, uma vez que se constata nome, a foto e o slogan pessoal do gestor", diz o denunciante.

Determinação

O TCM determinou que os prefeitos se abstenham de realizar novas publicações com cunho auto promocional, bem como que promova a retirada imediata de suas redes sociais de todas as publicações que associem as ações e programas realizadas pelos municípios as imagens dos gestores.

No caso de descumprimento da determinação, os gestores podem ser multados.