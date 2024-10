Prefeitos lançam Gustavo Carmo para a presidência da UPB

Gustavo Carmo tem nome fortalecido para a UPB - Foto: Divulgação

Prefeito eleito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD) reuniu gestores municipais eleitos e reeleitos, em um almoço, nesta terça-feira, 15. No encontro, que aconteceu também com o objetivo de alinhar as demandas do municípios do Litoral Norte, Sisal e Agreste, Carmo teve seu nome lançado para a presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB).

Prefeito reeleito de Cardeal da Silva, Branco Sales (PP) afirmou que Gustavo Carmo é o nome mais preparado para assumir a UPB.

“Ele está em um partido, o PSD, que elegeu e reelegeu 115 prefeitos, tem proximidade com o deputado federal Cláudio Cajado, cujo partido, PP, terá, a partir de 1º janeiro, 41 gestores municipais, e governará Alagoinhas, uma cidade tradicional, com força política e economia que se destaca na Bahia”, defendeu Sales, que continuou.

“É leve, dialoga com facilidade, não é blindado e se tiver interesse em assumir a presidência da UBP tem todos os requisitos para que este nosso projeto dê certo”, completou.

Leia mais

>> Gustavo Carmo reúne prefeitos para alinhar ações nas cidades baianas

>> Gustavo Carmo é eleito prefeito de Alagoinhas

>> Juliana Araújo é reeleita prefeita de Morro do Chapéu

Leandro Dantas (PSB), prefeito reeleito de Crisópolis, seguiu a linha de Branco Sales, e reforçou que o nome de Gustavo Carmo já conta com mais de 40 apoios.

“Foi uma ideia de Branco Sales, que rapidamente ganhou adesão dos prefeitos eleitos e reeleitos de nossa região, que numa conta simples já somaria mais de 40 apoios a Gustavo Carmo. Alagoinhas é o maior e mais importante município de nossa região, portanto, o interesse de seu prefeito eleito em somar forças demonstra como será sua forma de administrar e de se relacionar com os prefeitos e as prefeitas no próximo quadriênio”, disse o prefeito.

Gustavo Carmo falou sobre o consenso criado sobre a importância da região ter maior protagonismo político.

“Neste encontro houve consenso sobre a necessidade de nossa região ter mais protagonismo político e peso nas decisões de entidades representativas do municipalismo e para isso trabalharemos em conjunto, o que já estamos fazendo neste momento”, afirmou Gustavo Carmo.