Prefeitura inicia requalificação do Pavilhão 2 de Julho

O Pavilhão 2 de Julho, localizado no Largo da Lapinha, na Liberdade, é ponto de encontro histórico para a celebração da Independência do Brasil na Bahia, com a tradicional reunião de movimentos populares e representantes políticos na data magna. Diante de todo o contexto, o espaço será requalificado, em anúncio feito pela Prefeitura de Salvador nesta terça-feira, 7. A ação foca nos 200 anos da Independência em solo baiano.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), fez a assinatura da ordem de serviço para o começo das obras, que será feita dentro de quatro meses. O investimento calculado pela gestão da capital baiana é de R$ 1,8 milhão.

“É mais que uma requalificação, a implantação de um memorial que resgata uma história. E evidencia a importância desta data para nós baianos. O 2 de Julho é a consolidação da Independência do Brasil. No ano do bicentenário, esse será um dos pontos de visitação da cidade, um equipamento cultural onde existirá uma curadoria que permitirá que as pessoas tenham a sensação de que estão participando do cortejo. Só na obra, vamos investir perto de R$ 2 milhões e um valor parecido na curadoria. E a ideia é fazer a inauguração na véspera do 2 de Julho”, disse Bruno Reis, em coletiva nesta terça-feira, 7.

As intervenções englobam a instalação de um memorial que vai permitir a visitação pública ao longo de todo o ano. O local também vai abrigar uma pequena exposição sobre a Independência do Brasil na Bahia e seus principais símbolos, personagens e acontecimentos, preservando os valores culturais do Pavilhão da Lapinha.

Ainda no Pavilhão 2 de Julho, serão construídas galerias e mezanino, além de pequena infraestrutura de apoio e novas instalações que possibilitem uma expografia adequada. Para a implantação do memorial, serão construídos três pavimentos no fundo do lote, abrigando elevador, sanitários, área de exposição e sala administrativa.

Os visitantes passarão por galerias, passarelas, escadas com estrutura de aço com piso e guarda-corpo em vidro, além de mezanino, pelos quais será possível ter visão panorâmica dos carros alegóricos e caboclos, que serão as principais atrações do memorial.

Outras intervenções

O projeto de requalificação do Pavilhão 2 de Julho contempla ainda a restauração da fachada frontal do imóvel para a retirada das camadas de tinta que já descaracterizam as formas do relevo original, bem como sua repintura e uma nova iluminação cênica. Com esta intervenção, a ideia é inserir no pavilhão que foi construído em 1918 uma arquitetura contemporânea que estabeleça um diálogo harmonioso com a história de mais de um século atrás.

O projeto museológico e expográfico do memorial que será implantado em alusão à Independência do Brasil na Bahia ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e Fundação Gregório de Mattos (FGM).