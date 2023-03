Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte é encontrada morta

A presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanne Brena (PL), de 26 anos, foi encontrada morta ao lado do namorado, o empresário Rickson Pinto, nesta sexta-feira, 3. Os dois foram encontrados na casa da parlamentar, localizada no bairro Lagoa Seca, no interior do Ceará.

A polícia forense chegou no local por volta das 9h e a causa das mortes ainda não foi divulgada. Uma funcionária da casa encontrou os dois.

A vereadora estava no primeiro mandato eletivo. Ela foi eleita a mulher presidente na história da Câmara da cidade cearense. Ela não presidiu a última sessão da Câmara, nesta quarta-feira, 2.