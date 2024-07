Presidente do Cruzeiro presenteia Lula com camisa do time

Pedro Lourenço presenteou presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, presenteou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira, 28, durante encontro em Belo Horizonte.

Pedro, que comprou recentemente o clube mineiro nas mãos do ex-jogador Ronaldo, ainda presenteou a primeira-dama Janja da Silva, e a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), com outras camisas.

“Eu torço para o Cruzeiro. Eu nasci antes da geração Paulo Isidoro. Eu nasci na Seleção do Tostão, do Dirceu Lopes, do Joãozinho, do Natal. Foi essa geração que me fez conhecer o futebol de Minas Gerais. Depois veio o Atlético com aquele timaço, mas eu já tinha feito a opção, porque eu vi o Cruzeiro enfiar 6 a 2 no Santos com Dorival, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe”, afirmou Lula após o encontro.