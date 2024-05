Presidente do PL crava Tarcísio no partido | A TARDE

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, trabalha com a chegada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para o partido. A informação é do portal Metrópoles.



Segundo a publicação, Tarcísio teria avisado a Valdemar da sua mudança para a sigla que tem como principal agente político o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem foi ministro.

Apesar do movimento, aliados de Tarcísio não confirmam a mudança partidária. Um dos principais aliados de Bolsonaro, o governador de São Paulo foi eleito pelo Republicanos em 2022, quando venceu o agora ministro Fernando Haddad (PT).

