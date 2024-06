Presidente do PL 'lança' Eduardo Bolsonaro ao Senado | A TARDE

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, cravou a candidatura do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao Senado, nas eleições de 2026.

O anúncio antecipado ocorreu durante o lamçamento da pré-candidatura de Maria Joaquina (PL) à prefeitura de Campos do Jordão. Na opotunidade, Valdemar se referiu ao parlamentar como um "fenômeno".

“Nosso candidato a senador daqui a dois anos. Isso é o futuro. Não tem ninguém que trabalhe no partido, não tem um político no Brasil que se dedique à causa como Eduardo Bolsonaro. Nunca vi isso na minha vida. E olhe que eu já vi muita gente. O futuro está aqui. O Eduardo é um fenômeno, é o nosso futuro, porque vai ser o senador mais votado do Brasil”, disparou o dirigente.

Caso seja candidato, de fato, Eduardo seguirá os passos do irmão Flávio, eleito senador em 2018, pelo Rio de Janeiro. O deputado atua no estado de São Paulo.

