POLÍTICA
PRONUNCIAMENTO

Presidente Lula defende isenção do IR e ataca "privilégios" da elite

Ele defendeu isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil em pronunciamento em rede nacional

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

30/11/2025 - 21:52 h
Presidente Lula fez pronunciamento neste domingo, 30
Presidente Lula fez pronunciamento neste domingo, 30 -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou neste domingo, 30, os "privilégios" da elite brasileira em um pronunciamento transmitido em rede nacional.

Ele defendeu a nova faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais, sancionada recentemente, afirmando que a medida visa promover justiça tributária e injetar recursos na economia.

Lula enfatizou que a elite brasileira acumula privilégios históricos e que é "vergonhoso" que esse grupo pague proporcionalmente menos Imposto de Renda do que a classe média e os trabalhadores.

A lei, que começará a valer em 2026, prevê que a compensação será feita através da tributação de altas rendas, impactando cerca de 0,1% da população mais rica.

Ele também fez referência ao mote de uma campanha publicitária da Secretaria de Comunicação da Presidência sobre a nova faixa de isenção do IR, batizada de "Brasil mais justo".

"Nosso governo está do lado do povo brasileiro, construindo um país mais próspero, mais forte e, principalmente, mais justo", disse.

A isenção do IR deve injetar cerca de R$ 28 bilhões na economia em 2026, o que representa um estímulo significativo para diversos setores, impulsionando o consumo e o crescimento econômico.

A medida é vista como uma das principais apostas do governo Lula para as eleições de 2026.

