Presidente Lula embarca para o Uruguai nesta quinta

Lula e ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca, no início da tarde desta quinta-feira,5, para Montevidéu, no Uruguai, para participar da Cúpula do Mercosul.

Conforme a agenda, Lula deve chegar na cidade por volta das 15h30 de hoje e às 16h30 se encontrará com o seu amigo, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica e a Senhora Lucía Topolansky.

Lula e Pepe Mujica | Foto: Ricardo Stuckert / PR

Às 20h, a previsão é que o petista tenha uma reunião bilateral com o presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Luis Arce.

Está será a segunda viagem do presidente ao país vizinho no atual mandato, a primeira foi em janeiro de 2023.



A visita ocorre poucos dias após a vitória do herdeiro político de Mujica, Yamandú Orsi, que esteve em Brasília na última semana junto ao presidente brasileiro.

Cúpula do Mercosul

A 65ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul acontece nos próximos dias 5 e 6 de dezembro, em Montevidéu, e busca ser o palco de um anúncio “histórico”: a conclusão do tratado de livre comércio (TLC) com a União Europeia (UE), após 25 anos de negociações, conforme AFP.

O pacto entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, membros fundadores do Mercosul, e os 27 países da UE foi anunciado em 2019. No entanto, estagnou devido à oposição de setores agropecuários europeus que temem a concorrência sul-americana, liderados pela França, principal potência agrícola da Europa, em meio a mudanças de governo no bloco sul-americano.