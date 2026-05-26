Estado garante abono extraordinário para professores da Bahia

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Os profissionais da educação básica pública da Bahia terão direito a um abono extraordinário ainda em 2026. A concessão foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em sessão desta terça-feira, 26, por meio do Projeto de Lei nº 26.287/2026.

Quem será beneficiado

Segundo o projeto, terão direito ao abono extraordinário os professores contratados via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), profissionais da educação básica, e servidores ativos com cargos efetivos e em cargos comissionados.

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Beneficiados

Servidores ativos ocupantes de cargo público efetivo;

Servidores ocupantes de cargo comissionado;

Professores contratados via Reda;

Servidores inativos presentes na folha de abril.

Recursos

O texto prevê que o abono será calculado por “rateio do valor equivalente ao montante de 20% de recursos da União para a Bahia”, por meio de precatório judicial.

“O abono extraordinário será pago a título de valorização dos profissionais do magistério, sendo calculado mediante rateio do valor equivalente ao montante de 20% da parcela dos recursos devidos pela União ao Estado da Bahia, por meio de precatório judicial, a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) no ano de 2026”, diz trecho do projeto de autoria do Executivo estadual.

Aprovado, o projeto agora segue para a sanção do governador Jerônimo Rodrigues (PT).