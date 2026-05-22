MEC lança Sisu+ para vagas remanescentes em universidades públicas

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O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quinta-feira, 21, a criação do Sisu+, etapa complementar e inédita do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), voltada para o preenchimento de vagas remanescentes em universidades públicas e institutos federais no segundo semestre deste ano.

A iniciativa surge como alternativa para reduzir o número de vagas ociosas no ensino superior público após o encerramento das chamadas regulares e das listas de espera do Sisu tradicional.

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De acordo com informações do edital divulgado pelo MEC, o Sisu+ funcionará como uma continuação do Sisu 2026 e não como um novo vestibular. A proposta é utilizar a mesma estrutura automatizada do sistema para acelerar o preenchimento de vagas que sobraram em cursos com alta desistência de estudantes.

As inscrições estarão abertas entre os dias 15 e 19 de junho, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Poderão participar candidatos que fizeram o Enem em 2023, 2024 ou 2025 e que também participaram da edição regular do Sisu 2026.

Durante a inscrição, os estudantes poderão escolher até duas opções de curso e consultar detalhes como instituição, turno, modalidade de concorrência e políticas de ações afirmativas adotadas pelas universidades.

O resultado

O resultado da chamada regular única será divulgado no dia 24 de junho. Já o período para manifestar interesse na lista de espera ocorrerá entre os dias 24 e 26 de junho.

Segundo o MEC, a expectativa é que o novo formato ajude principalmente em cursos que tradicionalmente apresentam sobra de vagas, como licenciaturas, engenharias e áreas consideradas estratégicas para o país.

Assim como no Sisu tradicional, o sistema seguirá os critérios da Lei de Cotas e das políticas afirmativas definidas por cada instituição participante.