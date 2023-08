Projeto de Lídice cria Prêmio José Celso para valorização da arte

Projeto de Resolução 97/2023, de autoria da deputada federal Lídice da Mata (PSB), instituiu na Câmara dos Deputados o Prêmio José Celso Martinez Corrêa de valorização da dramaturgia e das artes performativas. Conhecido artisticamente como Zé Celso, o diretor, ator, dramaturgo e encenador brasileiro de 86 anos, morreu no dia 6 de julho, vitima dos ferimentos causados por um incêndio em sua residência em São Paulo.



Ele foi o fundador do Teatro Oficina em São Paulo, além de contribuir com produções que marcaram época e ainda são rememoradas nos tempos modernos a exemplo de 'Roda Viva', escrita por Chico Buarque, que foi duramente criticada durante a Ditadura.



"Zé Celso se tornou um símbolo da cultura brasileira com suas contribuições performistas, direção e criação das suas obras teatrais. É mais do que justo esta homenagem para quem tanto contribuiu com a valorização da cultura brasileira que tanto vinha sendo atacada pelas mesmas forças que tentatam censurar Celso há décadas passadas", comentou a deputada Lídice.



O Prêmio José Celso Martinez Corrêa de valorização a dramaturgia será concedido anualmente pela Câmara dos Deputados a cinco artistas, personalidades, grupos, organizações ou iniciativas que tenham se destacado por suas contribuições à cultura brasileira.