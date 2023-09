Projeto Lembranças do Futuro da CMS homenageia Lídice da Mata

O projeto Lembranças do Futuro de Salvador”, de autoria do chefe do Legislativo da capital da Bahia, Carlos Muniz, teve mais uma rodada nesta quarta-feira, 6, com a presença da ex-prefeita e deputada federal Lídice da Mata (PSB).

Através dessa ação, que já homenageou Antônio Imbassahy e João Henrique, os ex-prefeitos expõe seus feitos durante o período à frente da capital baiana e apresentam projetos que gostariam de ter tocado e que não tiveram oportunidade de realizar.

Durante da sessão, ocorrida no Plenário da Câmara Municipal de Salvador, Lídice da Mata parabenizou Carlos Muniz pela autoria do projeto, frisou que essa atividade provoca a discussão sobre a cidade e citou algumas das obras importantes durante a sua gestão incluindo a Ligação Iguatemi-Paralela (LIP); a Estação Pirajá e a macrodrenagem do Rio Paraguari, no Subúrbio Ferroviário, a implantação do Programa de Combate à Desnutrição e a criação da Fundação Cidade Mãe, programa de assistência a crianças e jovens premiado nacional e internacionalmente.

Participaram da Mesa os vereadores Edvaldo Brito (PSD), que conduziu os trabalhos, Marta Rodrigues (PT), Sílvio Humberto (PSB), Hélio Ferreira (PCdoB), o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, e a deputada estadual Fabíola Mansur (PSB).

Nas próximas edições do projeto, a Câmara deve receber os ex-prefeitos Mário Kertész, Virgildásio Sena, Jorge Hage, Manoel Castro e ACM Neto.

Após colher o depoimento de todos os participantes, será criada a Carta Para Salvador, com iniciativas e projetos para uma cidade mais democrática, igualitária e com responsabilidade social. A carta será entregue ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e ao prefeito Bruno Reis (UB).