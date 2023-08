Proposta da FUP de transição energética é inserida no Plano Plurianual

A proposta da Federação Única dos Petroleiros (FUP) para a criação de um Fundo Soberano com intuito de impulsionar a transição energética foi uma das mais votadas pela população no portal Brasil Participativo, plataforma do governo federal onde os brasileiros votam projetos para o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, encaminhado ao Congresso Nacional nesta quarta-feira, 30.

A proposta dos petroleiros recebeu 1.975 votos no segmento de energia, ficando em segundo lugar entre as mais votadas do Ministério das Minas e Energia (MME). O primeiro lugar coube ao projeto que propõe a reestatização da Eletrobrás, que recebeu 3.473 votos.

O coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, participou do 3º Fórum Interconselhos, que reuniu representantes da sociedade civil e dos governos (municipal, estadual e federal) que participam dos diversos conselhos de políticas públicas.