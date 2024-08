Propostas de irmão de Bolsonaro e candidato do PL se aproximam de Lula

Propostas do irmão de Bolsonaro e candidado do PL se aproximam de Lula - Foto: Reprodução/Redes sociais

Candidato à Prefeitura de Registro, no Vale da Ribeira, em São Paulo, o irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro, quer andar em “sintonia” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta está em seu plano de governo, que foi apresentado junto à Justiça Eleitoral.

De acordo com Guilherme Amado, do ‘Metrópoles’, o documento de 19 páginas tem diversas propostas para a cidade e tem uma conclusão inusitada — que até parece ter sido pensada e escrita durante a passagem do irmão de Renato pelo Palácio do Planalto.

Com o Bolsonaro inelegível para 2026, e Lula no comando do Brasil, as propostas do plano de governo de Renato falam que precisa haver “proximidade” e “sintonia” entre a cidade e o governo federal e que o país “passa por uma transformação há muito esperada pela maioria dos cidadãos de bem”.

“Vivemos um tempo de mudanças globais, especialmente nosso país passa por uma transformação há muito esperada pela maioria dos cidadãos de bem. Este é o grande momento para a nossa cidade. A proximidade com o governo federal é única e histórica e estar em sintonia nos proporcionará um tempo de grandes mudanças e de incontáveis conquistas”, disse o documento do candidato do PL.