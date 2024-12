Próximo a Bolsonaro, Milei assina iniciativa proposta por Lula

Bolsonaro e Javier Milei juntos em encontro recente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Simpatizante de Jair Bolsonaro (PL), o presidente argentino Javier Milei aderiu, nesta segunda-feira, 18, à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Milei está no Brasil para participar do G20, no Rio de Janeiro. A ideia conta com 82 países, além de organizações e movimentos, e tem como objetivo erradicar a fome e a extrema-pobreza no mundo.

Milei foi recebido pelo presidente Lula, nesta segunda-feira, 18, na abertura do evento. O argentino proferiu ofensas ao brasileiro durante sua campanha presidencial, mas os dois se cumprimentaram.