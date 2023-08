PSD realiza debate sobre Reforma Tributária em Salvador

O diretório municipal do PSD realiza, na próxima segunda-feira, 24, o segundo encontro do "Debatendo Salvador" no Mercure Hotel do Rio Vermelho. A legenda pretende dialogar sobre a Reforma Tributária e os impactos na capital baiana.

O encontro, promovido pelo presidente municipal da sigla, o vereador Edvaldo Brito, contará com as participações do presidente estadual do partido, senador Otto Alencar; do líder da bancada federal do PSD, deputado federal Antonio Brito; deputados federais e estaduais da sigla; e coordenadores municipais do PSD Afro, Mulher e Jovem.



O PSD afirmou que o objetivo do evento é abrir um diálogo entre a população e o parlamento, visando apresentar o texto da Reforma, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e que está em tramitação no Senado Federal.



O PSD Municipal seguirá realizando debates temáticos na cidade durante o ano. Além da Educação e Tributação, serão realizados eventos para discutir a Saúde, a Assistência Social e Mobilidade. O partido afirma que as discussões contribuirão para a elaboração de um Programa de Governo pelo partido, que deverá ter candidatura própria em Salvador.