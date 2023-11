PSD Salvador realiza 4º Encontro de 2023 nesta segunda-feira | A TARDE

O Partido Social Democrtárico (PSD) realizou nesta segunda-feira, 13, o “4º Encontro do PSD Salvador 2023” para discutir sobre a Saúde e Assistência Social do Município. O evento aconteceu na manhã de hoje, na sede da União Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo (Cab), em Salvador.

Na reunião, esteve presente o presidente da sigla, o vereador Edvaldo Brito, o seu filho, o deputado federal Antônio Brito e o senador Otto Alencar.

No encontro, foi ressaltada a possível candidatura do parlamentar Antônio Brito na disputa à prefeitura de Salvador na corrida eleitoral do ano que vem.

“É um homem de todas as condições, primeiro por ser um bom candidato e se eleito será um grande prefeitura de Salvador, enfatizou Otto em coletiva de imprensa filmada e publicada no seu perfil oficial do Instagram.