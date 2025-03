PSDB pode compor chapa majoritária da oposição em 2026

Deputado Tiago Correia, líder da bancada de oposição na ALBA - Foto: Cássio Moreira / AG. A TARDE

O PSDB deve tentar indicar um nome para a chapa de oposição na disputa pelo governo da Bahia em 2026. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 18, pelo líder da bancada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Tiago Correia.

Tiago afirmou que a conversa sobre o assunto será tocada no momento certo, e frisou que outras siglas do bloco também podem reivindicar o espaço. Além do governo e vice, estarão em jogo duas cadeiras ao Senado.

"É claro que isso será tratado no momento oportuno. Existem outros partidos que constituem essa aliança em torno do nosso pré-canidato, mas na hora certa, nós devemos estar apresentando um nome para a composição da chapa majoritária", explicou.

Atualmente, a bancada do partido na ALBA conta com 3 deputados: O já citado Tiago Correia, Paulo Cãmara, que tomou posse na vaga deixada pela renúncia do Deputado Pablo Roberto, eleito vice-prefeito de Feira de Santana, e Jordávio Ramos