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CANDIDATOS INFLUENCERS

PT busca candidatos “influenciadores” para contrapor bolsonaristas

Éden destacou a importância da atuação cada vez mais forte do PT nas plataformas

Redação
Por Redação
| Atualizada em

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Éden Valadares, secretário Nacional de Comunicação do PT
Éden Valadares, secretário Nacional de Comunicação do PT - Foto: Divulgação | PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) deu início às articulações de candidaturas de influencers em todo o Brasil para contrapor as narrativas dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus familiares.

O secretário Nacional de Comunicação, Éden Valadares, destacou a importância da atuação cada vez mais forte e contínua do PT nas plataformas já que, como enfatizou o dirigente partidário, “não há divórcio entre a militância de rua e a das redes”.

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Segundo Éden Valadares, a movimentação também ocorre visando combater a disseminação de falsas notícias e os discursos de ódio em todo país, que contribuem para a desinformação e um ambiente de extrema polarização.

O dirigente também declarou que não há mais separação entre a vida “real e a virtual” e explicou como o PT pretende trabalhar para fortalecer o partido dentro dessa atual realidade.

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“A dimensão da nossa vida ‘real’ se funde e confunde com a vida digital. O celular virou praticamente uma extensão dos nossos corpos e as telas, as diferentes telas, arenas importantes de disputa de valores e princípios. (...) A Secretaria de Comunicação do PT e o nosso presidente Edinho Silva tem mantido diálogo constante com os comunicadores populares e influenciadores digitais sobre militância virtual e a necessidade de mobilização, articulação e combate ao expediente bolsonarista de disseminação do ódio, desinformação e manipulação”, disse Éden Valadares.

Comunicação

Desde o início da atual gestão da Secretaria de Comunicação, o PT tem voltado grandes esforços para estabelecer e intensificar o diálogo com a militância e toda a população.

A diretoria afirmou que vem estimulando os apoiadores do projeto de desenvolvimento e inclusão social do partido a defenderem, por meio de suas presenças nas redes, as ações do governo Lula. Algumas dessas iniciativas realizadas até agora são o Seminário Conect@dos, Oficina do PTech, Porta Vozes do Lula e o Pode Espalhar.

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candidato Éden Valadares influencer PT

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