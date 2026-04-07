ALÉM DA FAMA
Por que os partidos apostam em famosos e influencers para as eleições?
Nomes sem histórico na política viram aposta para as urnas
Por Ane Catarine
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A cada quatro anos, uma tendência tem ficado cada vez mais forte nas eleições brasileiras: para além dos nomes carimbados da política nacional e estadual, que tendem a buscar renovar o mandato, famosos e influenciadores digitais sem histórico na política surgem como candidatos a cargos eletivos.
Esses nomes tentam se aventurar nas urnas impulsionados pela notoriedade que conquistaram, seja nos palcos, nos esportes ou nas redes sociais.
Somente nos últimos dias, a pré-candidatura de alguns nomes chamou atenção:
- Rico Melquiades: influenciador e campeão da décima terceira edição do reality show A Fazenda, da TV Record, anunciou que será candidato a deputado federal pelo PSDB de Alagoas;
- Gracyanne Barbosa: influenciadora fitness e fisiculturista pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Republicanos do Rio de Janeiro;
- Renato Piaba: humorista e influenciador digital pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pelo Republicanos;
- Augusto Cury: escritor best-seller anunciou pré-candidatura à Presidência da República pelo Avante;
- Manoel Gomes: cantor conhecido por interpretar o hit “Caneta Azul” disputará uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo pelo Avante;
- Silvia Abravanel: filha do criador do SBT, Silvio Santos, disputará uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo pelo PSD;
- Val Marchiori: sociliate, que ficou conhecida pelo reality Mulheres Ricas, da Band, tentará uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Republicanos;
- Antonia Fontenelle: atriz e influenciadora tenta uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro pelo PSDB;
- Edmundo: Ídolo do Vasco e Palmeiras filiou-se ao PSDB no Rio de Janeiro a convite do presidente estadual da sigla, Luciano Vieira e estuda concorrer a um cargo eletivo.
Em entrevista ao portal A TARDE, o cientista político João Vitor Vilas Boas explicou que nomes como esses, na maioria das vezes, são cobiçados pelos partidos para atuar como “puxadores de votos”.
Nesses casos, a lógica é usar a popularidade de um nome popular para inflar o quociente eleitoral e arrastar outros candidatos da legenda.
Candidatos outsiders e o sentimento de mudança do eleitorado
Outro fator que explica o surgimento de candidaturas atípicas nas eleições, segundo João Vítor Vilas Boas, é a crise de representação crescente na sociedade brasileira, motivada pelo aumento do sentimento antipolítica.
“Desde a Lava-Jato, há uma erosão persistente de confiança em instituições e ‘políticos profissionais’. Com isso, os eleitores buscam outsiders, figuras fora do sistema tradicional, seja como sinal de renovação ou como gesto de revolta”, explicou.
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Além disso, ele chamou atenção para a mudança no perfil do eleitor, especialmente entre jovens com menor identificação partidária, impulsionada pelo fenômeno das redes sociais.
“Estamos falando de um consumo político mediado por ‘creators’ e valorização de uma linguagem mais ‘autêntica’”, disse o cientista, completando que isso pode ser visto no MBL e nos conteúdos produzidos por seus representantes, como o vereador de Salvador, Sandro Filho, que entrou na vida pública por meio do movimento.
Essa tendência, no entanto, não é nova
A busca dos partidos por candidatos outsiders não é nova. Um exemplo dessa estratégia é o palhaço Tiririca.
Nas eleições de 2010, com apenas alguns segundos de propaganda e o bordão “pior que tá não fica”, o humorista protagonizou uma das maiores façanhas da política brasileira.
Ele foi o deputado mais votado do Brasil, com mais de 1,3 milhão de votos. Sozinho, ele garantiu a eleição de mais três parlamentares do seu partido à época, o PR, que é o atual PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Veja quem são os pré-candidatos outsiders
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