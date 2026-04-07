Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALÉM DA FAMA

Por que os partidos apostam em famosos e influencers para as eleições?

Nomes sem histórico na política viram aposta para as urnas

Ane Catarine

Por Ane Catarine

07/04/2026 - 14:05 h | Atualizada em 07/04/2026 - 17:30

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Escritor Augusto Cury, pré-candidato à Presidência
Escritor Augusto Cury, pré-candidato à Presidência -

A cada quatro anos, uma tendência tem ficado cada vez mais forte nas eleições brasileiras: para além dos nomes carimbados da política nacional e estadual, que tendem a buscar renovar o mandato, famosos e influenciadores digitais sem histórico na política surgem como candidatos a cargos eletivos.

Esses nomes tentam se aventurar nas urnas impulsionados pela notoriedade que conquistaram, seja nos palcos, nos esportes ou nas redes sociais.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Somente nos últimos dias, a pré-candidatura de alguns nomes chamou atenção:

Em entrevista ao portal A TARDE, o cientista político João Vitor Vilas Boas explicou que nomes como esses, na maioria das vezes, são cobiçados pelos partidos para atuar como “puxadores de votos”.

Nesses casos, a lógica é usar a popularidade de um nome popular para inflar o quociente eleitoral e arrastar outros candidatos da legenda.

Candidatos outsiders e o sentimento de mudança do eleitorado

Outro fator que explica o surgimento de candidaturas atípicas nas eleições, segundo João Vítor Vilas Boas, é a crise de representação crescente na sociedade brasileira, motivada pelo aumento do sentimento antipolítica.

“Desde a Lava-Jato, há uma erosão persistente de confiança em instituições e ‘políticos profissionais’. Com isso, os eleitores buscam outsiders, figuras fora do sistema tradicional, seja como sinal de renovação ou como gesto de revolta”, explicou.

Leia Também:

Bahia pode eleger 1º deputado autista para a Câmara dos Deputados
Janela partidária 2026: veja lista de deputados que trocaram de partidos
Quem são os pré-candidatos à Presidência do Brasil em 2026
Calendário eleitoral: datas que eleitores e pré-candidatos devem saber

Além disso, ele chamou atenção para a mudança no perfil do eleitor, especialmente entre jovens com menor identificação partidária, impulsionada pelo fenômeno das redes sociais.

“Estamos falando de um consumo político mediado por ‘creators’ e valorização de uma linguagem mais ‘autêntica’”, disse o cientista, completando que isso pode ser visto no MBL e nos conteúdos produzidos por seus representantes, como o vereador de Salvador, Sandro Filho, que entrou na vida pública por meio do movimento.

Essa tendência, no entanto, não é nova

A busca dos partidos por candidatos outsiders não é nova. Um exemplo dessa estratégia é o palhaço Tiririca.

Nas eleições de 2010, com apenas alguns segundos de propaganda e o bordão “pior que tá não fica”, o humorista protagonizou uma das maiores façanhas da política brasileira.

Ele foi o deputado mais votado do Brasil, com mais de 1,3 milhão de votos. Sozinho, ele garantiu a eleição de mais três parlamentares do seu partido à época, o PR, que é o atual PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Veja quem são os pré-candidatos outsiders

/ 8
  • Por que os partidos apostam em famosos e influencers para as eleições?
  • Escritor Augusto Cury se filia ao Avante
  • A famosa
  • O artista ganhou projeção em 2019, quando a música Caneta Azul se espalhou
  • Renato Piaba
  • Antônia Fontenelle
  • Por que os partidos apostam em famosos e influencers para as eleições?
  • Silvia Abravanel tem mais de 20 anos de carreira na televisão

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleição 2026 famosos influencers Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Escritor Augusto Cury, pré-candidato à Presidência
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Escritor Augusto Cury, pré-candidato à Presidência
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Escritor Augusto Cury, pré-candidato à Presidência
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Escritor Augusto Cury, pré-candidato à Presidência
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x