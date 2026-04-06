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ELEIÇÕES

Cantor de “Caneta Azul”, Manoel Gomes vai disputar vaga na política

Declaração foi feita nesta segunda-feira, 6, por meio das redes sociais

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

06/04/2026 - 20:34 h

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O artista ganhou projeção em 2019, quando a música Caneta Azul se espalhou
O artista ganhou projeção em 2019, quando a música Caneta Azul se espalhou -

Conhecido nacionalmente pelo sucesso viral “Caneta Azul”, Manoel Gomes anunciou que pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 6, por meio das redes sociais.

O cantor deve concorrer pelo Avante e apresentou a candidatura como uma mudança de rumo em sua trajetória. Em tom próximo do público, ele associou a própria história à proposta política.

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“Vocês me conheceram pela música, mas agora essa caneta não escreve só canções, ela vai trabalhar pelo povo”, afirmou.

Popularidade que virou oportunidade

O artista ganhou projeção em 2019, quando a música Caneta Azul se espalhou rapidamente pela internet, transformando-o em um dos nomes mais comentados do país naquele período.

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A repercussão rendeu uma agenda intensa de shows e oportunidades comerciais, consolidando sua imagem como fenômeno digital.

Reviravolta financeira

Nos últimos anos, no entanto, a realidade mudou. De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles, em coluna assinada pela jornalista Fábia Oliveira, Manoel Gomes enfrenta dificuldades financeiras após perder grande parte do patrimônio.

Atualmente, ele mora de favor na casa de um assessor, em São Paulo, enquanto tenta reorganizar a vida pessoal e profissional.

A entrada na disputa eleitoral aparece como uma tentativa de reconstrução. Ao lançar seu nome, o cantor aposta na identificação com o público e na própria origem como elementos centrais do discurso.

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Tags:

caneta azul Manoel Gomes Política

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