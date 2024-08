“Quem troca sou eu”, diz Lula sobre mudanças de ministros

Encontro com Lula e os ministros Fernando Haddad, Mauro Vieira, Ricardo Lewandowski, entre outros, acontece após o governo anunciar um congelamento de R$ 15 bilhões - Foto: Evaristo Sá/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta quinta-feira, 8, durante reunião ministerial com a presença de mais de 40 integrantes do governo, além de presidentes de estatais, que está satisfeito com o trabalho de seus ministros e fez questão de ressaltar que quem realiza troca de ministros é ele próprio.

“Eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério ou não vai trocar ministério. Todo mundo agora sabe que quem troca sou eu. Não é um jornalista que pode não gostar de um ministro. Sou eu”, afirmou.



“Se eu tiver que trocar alguém, vou trocar. Mas não estou pensando nisso. Em time que está ganhando não se mexe”, completou Lula.



O encontro com Lula e os ministros Fernando Haddad, Mauro Vieira, Ricardo Lewandowski, entre outros, acontece após o governo anunciar um congelamento de R$ 15 bilhões na verba dos ministérios. O objetivo do corte é cumprir a meta de déficit zero do arcabouço fiscal.

Segundo apurações da CNN, a expectativa é de que o presidente cobre dos ministros um planejamento para o próximo um ano e meio. Com a aproximação das eleições