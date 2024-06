"Quer aniquilar os palestinos", diz Lula sobre Netanyahu e Israel

As ações israelenses em Gaza já deixaram mais de 37 mil mortos desde 7 de outubro - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Durante sua participação no encontro com a presidente do Conselho de Ministros da República Italiana, Giorgia Meloni, neste sábado, 15, o presidente Lula fez duras críticas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por não querer resolver o problema na Faixa de Gaza, mas aniquilar os palestinos.

As ações israelenses em Gaza já deixaram mais de 37 mil mortos desde 7 de outubro.

“Ele (Netanyahu) não quer resolver o problema, ele quer aniquilar os palestinos (…) Vamos ver se ele vai cumprir a decisão do Tribunal Internacional, vamos ver se ele vai cumprir a decisão tirada da ONU agora”, disse o presidente a jornalistas após o encontro.

Segundo Lula, os palestinos devem construir sua pátria livremente e conviver “harmonicamente com o povo judeu" e que o que acontece hoje na Faixa de Gaza é um “genocídio contra mulheres e crianças”.