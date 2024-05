Raquel Lyra defende cota para mulheres no Legislativo | A TARDE

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), disse que uma das principais faces da renovação política do Brasil atualmente é o estabelecimento de cotas de vagas para as mulheres nos Legislativos. Ela afirmou que sofre violência política diariamente.

“Todos os dias eu sofro violência política. Eu gabaritei já sobre isso e qualquer mulher que está na política sofre também […] Eu defendo isso, porque toda vez, inclusive, quando você coloca cota (para as candidaturas) tenta se anistiar cotas (o descumprimento pelos partidos)”, comenta Raquel Lyra ao CNN Entrevistas.

Após um discurso na abertura do ano legislativo, os microfones do plenário da Assembleia Legislativa captaram o presidente da Casa, Alvaro Porto, do mesmo PSDB da governadora, usar um palavrão e criticar a fala de Raquel Lyra.

“O Brasil ainda está muito atrasado nessa questão. Nós estamos muito longe de chegar em um nível de bom senso”, aponta. “Quem comanda partidos políticos hoje no Brasil, em sua imensa maioria, quem comanda a política são homens”, pontua.