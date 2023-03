Recibo revela outro pacote de joias enviado para Bolsonaro

O caso que envolve as joias avaliadas em mais de R$ 16,5 milhões que foram confiscadas pela Receita Federal por ilegalidades não será a única dor de cabeça do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, um recibo mostra que um segundo pacote de joias foi enviado pelo governo da Arábia Saudita para o ex-chefe do Executivo.

O pacote tem caneta, relógio, anel, todos de uma grife suíça de diamantes, a Chopard. O material não chegou a ser barrado pela Receita e foi enviado para um membro do governo Bolsonaro que estava em comitiva no país, em 2021. As informações foram reveladas pelo jornal Folha de S. Paulo neste domingo, 5.

O novo capítulo acontece em meio a repercussão da tentativa do ex-presidente de entrar ilegalmente no país com R$ 16,5 milhões em joias.

Relembre o caso

Bolsonaro e auxiliares se esforçaram para entrarem ilegalmente no país com colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em R$ 16,5 milhões. A destinatária das joias era a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que receberia os objetos como presente do governo da Arábia Saudita. No entanto, o material foi confiscado no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, segundo o jornal O Estado de São Paulo.

A missão de entrada com as joias ficou na responsabilidade de um militar, que era assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que esteve na comitiva ao Oriente Médio, em 2021.

No entanto, o material foi confiscado por causa da legislação brasileira, que determina que qualquer bem que entre no país com valor superior a US$ 1 mil deve ser declarado à Receita Federal.

Ainda foram feitas mais três tentativas de passar com as joias, que envolveu os ministérios da Economia, Minas e Energia e Relações Exteriores e militares.