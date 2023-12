Relator da Orçamento na Câmara inclui recursos do 'Sistema S' | A TARDE

O deputado federal, Danilo Forte (União - CE), relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), incluiu no seu relatório um dispositivo onde determina que os recursos destinados ao "Sistema S" deverão fazer parte do Orçamento da União. A partir disso, a União pode perder R$ 40 bilhões que seriam destinados para investimentos.

O texto determina que "as contribuições a que se refere o art. 240 da Constituição Federal (que tratam do 'Sistema S') serão arrecadadas, fiscalizadas e cobradas pela Receita Federal do Brasi ".

A medida não agrada ao governo, que perde os R$ 40 bilhões, mas também desagrada os empresários. Os destaques, no entanto, ainda podem ser derrubados antes da aprovação.