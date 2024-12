Relator inclui armas em imposto da reforma tributária

Eduardo Braga deve apresentar parecer ainda nesta segunda-feira, 9. - Foto: Moreira Mariz/Agência Senado

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), incluiu dois itens no Imposto Seletivo (IS), o chamado “imposto do pecado”: armas e munições e plásticos descartáveis de uso único, como sacolas, talheres, canudos, copos, pratos e bandejas de isopor.

O senador protocolou, na manhã desta segunda-feira, 9, o relatório sobre o projeto de lei complementar (PLP) nº 68/2024, que institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS). A previsão é de que o parecer seja lido em sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado durante a tarde.

Após lido o relatório nesta segunda, será concedido o pedido de vista para os senadores analisarem o texto. A votação do relatório está prevista para quarta-feira, 11, seguida por votação posterior em plenário.