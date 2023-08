Relator vota a favor do processo contra Zambelli no Código de Ética

O deputado João Leão (PP-BA), relator no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar de processo contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP), votou a favor pela continuidade da apuração de quebra de decoro parlamentar apresentada pelo PSB.

O partido acusa a deputada por decoro por ter xingado e constrangido o deputado Duarte Jr. (PSB-MA) durante audiência pública com o ministro da Justiça, Flávio Dino, em 11 de abril. Na sequência do voto, o deputado Domingos Sávio (PL-MG) pediu vista para analisar o caso. Com isso, o julgamento será retomado na próxima semana.

Para o PSB, o comportamento da deputada "reduz o Parlamento a uma roda de conversas informais, onde qualquer pessoa pode ofender sem ser repreendido". A representação acrescenta que a imunidade parlamentar é uma proteção à democracia e não deve ser usada de forma "imoral e zombeteira".

Leão sustentou que o vídeo da sessão em que Zambelli teria xingado o colega e as notas taquigráficas da Câmara “despontam elementos suficientes de autonomia e materialidade relativos à possibilidade de que a representada teria proferido xingamento grave supostamente achincalhando a honra do deputado Duarte Junior, cenário hábil a suportar o prosseguimento desse feito”.

O relator sugeriu que Carla Zambelli apresentasse sua defesa por escrito.