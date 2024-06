Renan Filho estuda disputar governo de Alagoas pra ajudar o pai

Ministro pode disputar o governo em 2026 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Ministro pode disputar o governo em 2026 | Foto: Ricardo Stuckert | PR

O senador licenciado e ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), estuda disputar o governo de Alagoas em 2026 para ajudar o pai, Renan Calheiros (MDB), na reeleição para o Senado.



A informação é de Igor Gadelha, em sua coluna no portal Metrópoles. De acordo com a publicação, o ministro já admite a aliados a possibilidade de ‘recuo’ político para tentar voltar ao cargo que ocupou entre 2015 e 2022. Senador até 2026, Calheiros pode ter dificuldades para se reeleger em uma eventual disputa com Arthur Lira (PP).

Apesar da possibilidade, Renan Filho tem como preferência permanecer em Brasília, já que foi eleito senador com mandato até 2030.