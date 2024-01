Réu por corrupção, pastor recebe R$ 25 mil mensais do Podemos | A TARDE

Apesar da fusão de legenda, o Pastor Everaldo não teve alterações nos seus vencimentos de R$ 25 mil no Podemos, como vice-presidente. O pastor, aliado de Bolsonaro e responsável pela bênção que o ex-presidente recebeu no Rio Jordão, em Israel. As informações são do colunista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Atualmente, ele é réu por corrupção na Justiça Federal. A quantia recebida era a mesma que o PSC - partido em que o pastor presidia - desembolsava com o seu líder nacional. Hoje, Everaldo é identificado como primeiro vice-presidente do Podemos.

Em agosto de 2022, Everaldo e dois de seus filhos foram presos na operação Operação Tris in Idem, que levou ao afastamento do então governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O pastor era acusado de chefiar uma organização criminosa que desviava recursos públicos da Saúde e de estatais fluminenses. Ele deixou a cadeia em julho de 2021, mas só foi autorizado a retomar as atividades políticas em julho de 2022.

A ação criminal tramita na 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e não teve o mérito julgado.