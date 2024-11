Robinson celebra vitória de Caetano e manda Neto "chorar no Pé do Caboclo"

- Foto: Divulgação

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) comemorou a eleição do novo prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, após a realização do segundo turno neste domingo, 27.

Após a divulgação do resultado, Robinson disse que a vitória do petista é um marco para o desenvolvimento inclusivo de Camaçari e enfatizou a importância de uma gestão que se alia às diretrizes do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues para cuidar melhor da cidade da Região Metropolitana de Salvador.

"Caetano vai retomar o desenvolvimento inclusivo de Camaçari, fortalecer as ações de um governo popular para cuidar de gente e muito melhor da cidade", afirmou o deputado do PT. "Caetano é uma liderança do Partido dos Trabalhadores, de esquerda, com uma trajetória de luta em defesa do povo mais simples e da democracia. Acredito que, sob sua gestão, Camaçari será um exemplo de como a política pode ser uma ferramenta de inclusão, progresso e transformação social", enfatizou o parlamentar.

Robinson fez questão ainda de provocar o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), líder do grupo político que rivaliza com o grupo petista na Bahia.

"Mais uma vez, derrotamos a arrogância e prepotência daqueles que se acham donos do que pertence ao povo. ACM Neto e os aliados de Bolsonaro podem ir chorar no pé do caboclo", provocou o parlamentar.