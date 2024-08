Robinson ressalta importância de eleger prefeitos no interior

Jerônimo e Robinson estiveram presentes no lançamento da candidatura de Euvaldo Rosa em Santo Antônio de Jesus - Foto: Divulgação

Líder da Federação PT, PC Do B e PV, o deputado estadual Robinson Almeida participou de uma verdadeira caravana neste fim de seamana para lançar candidatos do time de Lula e Jerônimo nos municípios de Cruz das Almas, Irecê, Uibaí, Canarana, Serra Dourada e Santo Antônio de Jesus e Xique-Xique.

De olho no fortalecimento da claque petista e aliada pelo interior baiano, Robinson reforçou que a eleição de outubro deve representar a defesa da democracia e consolidar a derrota do bolsonarismo e apontou que a eleição de membros da base tem como objetivo fortalecer os laços institucionais e a parceria através de projetos que viabilizem políticas públicas nas cidade.

"Este ano, nas disputas municipais, vamos consolidar a derrota dos aliados do bolsonarismo e daqueles que não tem nenhum compromisso com a democracia, a política pública que transforma e melhora a vida da nossa gente", enfatizou.

Um dos maiores municípios da Bahia, Santo Antônio de Jesus é visto como ponto estratégico e terá a candidatura de Euvaldo Rosa como candidato da base de Lula e Jerônimo.

"Vamos eleger governos que goste de gente e promovam as mudanças e avanços necessários com a adoção de políticas públicas para a moradia popular, o desenvolvimento inclusivo, aproveitando as parcerias institucionais com os governos do estado e federal", declarou o parlamentar.

A caravana homoloug ainda as candidaturas de Simone Cosmo em Xique-Xique, Marleide Oliveira em Canarana e Orlandinho Pereira em Cruz das Almas.